ردود أفعال ساخنة من الجماهير العربية ضد محمد صلاح بعد رسالة رياض محرز

واصلت الجماهير العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادها لـ محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، وذلك بعد رسالة الجزائري رياض محرز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة التي نشرها الجزائري رياض محرز، نجم الاهلي السعودي، بخصوص الحرب على غزة، موجهة رسالة إلى محمد صلاح.

وكانت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد انتقدت محمد صلاح، أكثر من مرة بسبب عدم إظهار دعمه المستمر للقضية الفلسطينية.

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ونشر رياض محرز صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يظهر فيها شجرة “الكريسماس” بنصف يحترق ويحمل كلمة “غزة”، والنصف الآخر يظهر احتفالات العالم بقدم العام الجديد.

وتواجه غزة حربًا شرسة مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث تسبب العدوان الصهيوني، في استشهاد الآلاف وإصابة ما يقرب من 50 ألف مواطن.

وأشادت الجماهير بشجاعة رياض محرز، وحرصه على دعم القضية الفلسطينية، حيث وصفته بأنه فخر العرب الحقيقي، في إشارة لانتقاد محمد صلاح.