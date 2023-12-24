وقت اضافي أم ركلات ترجيح؟.. مصير مباراة الاهلي وسيراميكا حال التعادل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء الإثنين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

وستقام مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا بالإمارات، غدًا الإثنين في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على أن يواجه الفائز، المتأهل من مباراة بيراميدز وفيوتشر.

وحددت لائحة كأس السوبر المصري، مصير المباريات حال انتهاء الوقت الأصلي منها بالتعادل، سواء باللجوء لشوطين إضافيين، أو حسم الأمر بضربات الترجيح.

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وأكدت اللائحة بأن مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري 2023، حال انتهائها بالتعادل، سيجري اللجوء لضربات الترجيح مباشرة.

وأوضحت اللائحة أن اللجوء للأشواط الإضافية قبل اللجوء لضربات الترجيح، سيكون في حالة انتهاء الوقت الأصلي من المباراة النهائية بالتعادل.

يذكر أن النادي الاهلي هو حامل لقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز في النسخة الماضية من البطولة المحلية.