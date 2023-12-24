أول تعليق من فتوح بعد تجديد عقده مع الزمالك

علق أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجديد عقده مع القلعة البيضاء بشكل رسمي، اليوم الأحد.

وأعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، عن تجديد عقد أحمد فتوح للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

يأتي ذلك بعد إنهاء أزمته مع نادي الزمالك، واعتذاره لإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، والجماهير، بعد أن تم استبعاده وعرضه للبيع لقيامه بمغادرة معسكر الفريق ليلة مباراة زد.

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ونشر فتوح بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب: “جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات “.

‎وتابع: “اتشرف اليوم بالاعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويآ من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع”.

‎وأضاف: “وبكل التقدير للجميع اعتذر عن اي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لادارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق او اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية “.

واستكمل: “ونستمر تحت شعار الزمالك اولا ،وتقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لاثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لافضل نسخة من انفسنا، توكلنا علي الله .. عاش الزمالك .. عاش الزمالك”.