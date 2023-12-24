أول صورة من توقيع أحمد فتوح لـ الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الفريق الكروي الأول، اليوم الأحد، لمدة 3 مواسم قادمة.

ونشرت صحيفة ” المصري اليوم”، الصورة من الأولى من توقيع أحمد فتوح، على عقود تجديد عقده مع الزمالك بشكل رسمي.

وقال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، في تصريحات عبر برنامج “زملكاوي”، إن ناديه حصل على توقيع أحمد فتوح لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

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ووجه فتوح، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلًا:”جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح، والسند في كل صعب”.

وتابع:”على مدار سنوات اتشرف اليوم بالاعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سوياً من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا”.

واستكمل أحمد فتوح:”وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل على الجميع”.

وواصل فتوح:” اعتذر عن اي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق او اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية”.