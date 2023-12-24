تفاصيل عقد أحمد فتوح الجديد مع الزمالك

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، عن توقيع أحمد فتوح للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات مقبلة لينهي الجدل حول رحيله عن النادي في يناير.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج “زملكاوي”، المذاع على قناة الزمالك: “أحمد فتوح وقع لمدة ثلاث سنوات مقبلة وأنهى كافة تفاصيله مع النادي، وهناك فيديو سيتم نشره بعد قليل واللاعب يعتذر للجماهير ومجلس الإدارة”.

اقرأ أيضًا – تصرف مفاجئ من أحمد فتوح بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

وكشفت تقارير صحفية أن أحمد فتوح سيحصل على منحة تعاقد من جانب أحد المحبين للنادي، بالإضافة إلى تحمل أحمد المحبين للنادي جزء من عقد اللاعب.

بينما سيدفع نادي الزمالك مبلغ 15 مليون جنيه للاعب كمقدم تعاقد، وسيصل راتب اللاعب السنوي إلى 60 مليون جنيه خلال 3 مواسم.

وعاد أحمد فتوح للتدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتهاء فترة إيقافه خلال الفترة الماضية، من جانب مجلس إدارة النادي، على خلفية ما حدث قبل مباراة زد في دوري nile.