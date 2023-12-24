ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من تفعيل بند شراء كيبا وخوسيليو

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، موقف إدارة نادي ريال مدريد من تفعيل بند التعاقد بشكل نهائي مع الثنائي كيبا أريزابالاجا وخوسيلو ماتو.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع كيبا، في الصيف المنصرم، قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة، بعد إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

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وفي نفس الفترة، أنهى الريال ضم خوسيلو، قادمًا من إسبانيول، لتعويض رحيل كريم بنزيما، وذلك مقابل 500 ألف يورو، مع خيار شراء مقابل 1.5 مليون يورو، وذلك بعد هبوط الفريق الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد سعيد بخوسيلو كخيار هجومي للخطة B.

وسجل خوسيلو (33 عامًا) ثمانية أهداف في جميع المسابقات، ويعتمد عليه أنشيلوتي في العديد من المباريات، خصوصًا بعد إصابة فينيسيوس جونيور.

أما بالنسبة لكيبا أريزابالاجا، فإنه سيعود إلى تشيلسي في نهاية الموسم، حيث يكافح لاستعادة مكانه الأساسي من الأوكراني أندري لونين.

ومن المقرر أن يعود كورتوا للمشاركة مع ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري، ووقتها سيكون الأقرب للعب بشكل أساسي.