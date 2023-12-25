طارق مصطفى يستقر على عودة النادرى لتشكيل البنك الأهلى أمام البلدية

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القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى على عودة أحمد النادرى لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الاساسى أمام بلدية المحلة غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وظهر أحمد النادرى بشكل قوى في التدريبات الجماعية للفريق الفترة الماضية، مما لفت انتباه الجهاز الفني والاعتماد عليه في التشكيل الأساسى في المواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره بلدية المحلة باستاد المحلة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" وتقام المباراة غدا فى تمام الساعة السابعة مساءً على استاد غزل المحلة.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 3 نقاط، حيث تعرض للهزيمة في 8 مباريات والفوز فى مباراة واحدة، ولم يتمكن من التعادل فى أى مباراة.