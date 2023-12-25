شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 24 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الثنائي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة لاعبي الأهلي حسابات مارسيل كولر المدير الفني، من أجل المشاركة أساسيين في مباراة فريقهما أمام سيراميكا غدا الإثنين في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على توجيه رسالة الجماهير الحمراء المتواجدة في الإماراتي قبل مباراة سيراميكا غدا الإثنين في بطولة السوبر المصري للأبطال، من أجل مؤازرة فريقهم بكل قوة في مباراة غد.

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