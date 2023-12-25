شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يراقب ظهير أتليتكو مدريد قبل مواجهة صلاح بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعطى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أهمية كبيرة للاعب منتخب موزمبيق رينيلدو ماندافا الظهير الأيسر لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، قبل مواجهة المنتخبين في افتتاح مشوارهما بأمم أفريقيا.

ويمتلك ظهير أتلتيكو مدريد إمكانيات كبيرة تجعله من أفضل الأظهرة في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، خاصة أنه سيكون مكلفا بمراقبة صلاح في بطولة الأمم.

وأعلن منتخب موزمبيق الذى يقع ضمن المجموعة الثانية مع منتخب مصر وكاب فيردي وغانا، عن قائمته النهائية التي تشارك في كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار.

وضمت قائمة منتخب موزمبيق، الحراس: إرنان سيلواني (سونجو) – فاشيتينشو جواو (نامبولا) – إيفان أوروبال (بلاك بولز).

الدفاع: دومينيجوز ماكاندزا (كوستا دي سول) – إنفرين ماتولا (سونجو) – إدميلسون دوف (كايزر تشيفس) – برونو لانجا (تشافيس) – رينيلدو ماندافا (أتليتكو مدريد) – إدسون سيتوري (بانديرماسبور) – دافيد ماليمبانا (نواه يريفين) - فيليشيانو جوني (بلاك بولز) - أمادو مومادي (فيريفياريو دي بيرا) - سليسيو باكو (هونكا).

الوسط: جواو بوندي (فيريفياريو دي بيرا) – ريكاردو جيماريش (تشافيس) - تشاكويلي مانجي (فيريفياريو دي مابوتو) – ألفونسو أمادي (أوستيند) – إلياس بيليمبي (سونجو).

الهجوم: جيني كاتامو (سبورتنج لشبونة) - ويتنيس أويمبو (ناسيونال ماديرا) – جيلدو فيلانكولوس (كوفيلها) – ستانلي راتيفو (بفوردزيم) – باتشويو كينج (ساجرادا).