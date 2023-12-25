شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات مقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، عن تجديد تعاقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول، لمدة 3 مواسم مقبلة ابتداء من الموسم المقبل.
وقال المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، إنه بعد تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وتدخل العديد من محبى القلعة البيضاء لتهدئة الأوضاع، أن اللاعب وافق علي تجديد تعاقده مع الزمالك، والاستمرار داخل القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة.
وكان أحمد فتوح قد تعرض لعقوبة الإيقاف من قبل مجلس الإدارة برفقة محمد صبحى ومصطفى الزنارى بسبب مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد إف سى، كما تم توقيع عقوبات مالية ضخمة على الثلاثى، ولم يسمح لهم بالمشاركة حتى الوقت الحالى رغم انتهاء فترة الإيقاف.
وكان أحمد فتوح قد أعاد متابعة الحساب الرسمي لناديه عبر موقع إنستجرام، بعدما سبق أن قام اللاعب بإلغاء متابعة النادي الأبيض عقب إعلان عرضه للبيع وتحويله للتحقيق من قبل ناديه.
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