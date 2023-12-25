شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: مجلس الزمالك حريص على إنجاز جميع الملفات فى سرية تامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، الشكر لكل من ساهم في تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.

وقال سالم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "أشكر كل من جمال العدل وعمرو الجنايني وطارق السيد على مساهمتهم في تجديد عقد اللاعب".

وأضاف: "مجلس الزمالك حريص على إنجاز جميع الملفات في سرية مطلقة، وجددنا عقود 11 لاعبا من قطاع الناشئين".

وتابع: "عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين في الزمالك وقّعوا عقود 11 لاعبا من أول 2004 إلى 2009، وقام حسين السيد بمجهود كبير في هذا الملف".

واختتم سالم تصريحاته قائلا: "أحمد فتوح وقع عقدا لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وهناك فيديو اعتذار من اللاعب لجماهير الزمالك، وأوجه الشكر إلى حسين لبيب الذي بذل جهدا كبيرا في إنجاز هذا الملف".