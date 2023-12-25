شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: لم أتدخل فى أزمة وقف قيد الزمالك والانتقادات لن تؤثر على قراراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه لن يتدخل فى أزمة إيقاف قيد الزمالك الخاصة بشيكابالا وسبورتنج لشبونة، وأن النقد الإعلامى لا يؤثر على أفكاره أو تركيزه.

وقال فيتوريا، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "النقد الإعلامى شيء طبيعى جدا لأننى أعمل كمدير فنى لمنتخب كبير مثل مصر، وهذه الأمور مرت عليا وأنا أدرك كيفية التعامل، وهذا النقد الإعلامى لا يؤثر على أفكارى أو تركيزى لأنه ضمن طبيعة عملى".

وأضاف فيتوريا: "إطلاق الشائعات والأخبار غير الصحيحة تحدث دائما فى الصحافة، وهذه هى الحياة يحدث فيها مثل هذه الأمور، ومن الصعب تغيير هذه الأمور فى يوم وليلة".

وعن التدخل فى أزمة شيكابالا وسبورتنج لشبونة، قال مبتسما: "لدى أصدقاء فى كل العالم، ولكن لم أتصل بأى شخص فى البرتغال أو فى فيفا بشأن أزمة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، ولكن لو هقدر أساعد مصر فى أى شىء لن أتاخر ولكن هذه الأمور تخص الفيفا".

وتابع مدرب منتخب مصر: "أزمة إيقاف القيد فى الزمالك الخاصة بشيكابالا وسبورتنج لشبونة هى لدى الفيفا وليست لى علاقة بها ولا أقحم نفسى فى مثل هذه الأمور".

واختتم فيتوريا حديثه قائلا: "أعلم جيدا أن اسمى ارتبط بأكثر من مكان فى الفترة الماضية دون التطرق لأى عروض رسمية، وهذا شىء جيد لأن علاقتى مميزة بكل الأماكن التى عملت بها، ولكن أنا هنا سعيد بوجودى فى مصر وقيادة منتخب مصر".