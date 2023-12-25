شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: الإدارة تجتمع مع اللاعبين بحضور فتوح.. ولم يصلنا أى شىء عن شكوى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، تجديد النادي لعقد أحمد فتوح رسميا لمدة ثلاثة مواسم، موجها الشكر لكل من ساهم في تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات.

وقال سالم، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1 مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج ملعب أون تايم: "إدارة الزمالك ستعقد اجتماع مع اللاعبين وسيحضره فتوح، ولم يصلنا أي شيء يتعلق بشكوى من فرجاني ساسي ضد النادي، ونتمنى الهدوء للزمالك في الفترة المقبلة، وسندافع عن النادي ضد الأخطاء التي ارتكبت في الفترة الماضية من إنهاء عقود العديد من اللاعبين بدون اتفاق مع الأطراف الأخرى".

وأضاف المتحدث الرسمي للزمالك: "مجلس الزمالك حريص على إنجاز جميع الملفات في سرية مطلقة، ولدينا هدنة الفترة المقبلة لإعادة ترتيب الأوراق، وسنأخذ القضايا والملفات خطوة بخطوة".

واختتم سالم تصريحاته قائلا: "عمرو أدهم يبذل مجهودات كبيرة في ملف حل أزمة القيد، وهناك تحركات في كافة الأمور، وتهنئتي لحسين السيد لأنه تعاقد مع 11 لاعبا في قطاع الناشئين".