شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح: "أعتذر عن أى سوء فهم.. كلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أحمد فتوح لاعب الزمالك، اعتذارا إلى جماهير القلعة البيضاء على ما بدر منه خلال الفترة الماضية، بعدما قام بتجديد عقده مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال فتوح عبر حسابه الرسمي: "جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح، والسند في كل صعب على مدار سنوات.. أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم، لتستمر الرحلة سنوات قادمة، ولنستكمل سويا من الآن الدفاع عن طموحات جماهيرنا وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل على الجميع".

وأضاف: "‎وبكل التقدير للجميع أعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي، سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق أو اخواتي الصغار من ناشئي الزمالك مستقبل نادينا العظيم، وسنظل واحدا دائما ونطوي الفترة الماضية، ونستمر تحت شعار الزمالك أولا".

وتابع: "تقبلت كل العقوبات والخصومات وأي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا، ‎توكلنا على الله .. عاش الزمالك .. عاش الزمالك".