شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 24 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان مجلس إدارة الزمالك تجديد تعاقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق بعد مداولات طويلة خلال الفترة الماضية.

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات مقبلة

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، عن تجديد تعاقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول، لمدة 3 مواسم مقبلة ابتداء من الموسم المقبل.

فيتوريا يراقب ظهير أتليتكو مدريد قبل مواجهة صلاح بأمم أفريقيا

يعطى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أهمية كبيرة للاعب منتخب موزمبيق رينيلدو ماندافا الظهير الأيسر لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، قبل مواجهة المنتخبين في افتتاح مشوارهما بأمم أفريقيا.

رسالة خاصة من كولر إلى جمهور الأهلى قبل مباراة سيراميكا فى السوبر.. فيديو

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على توجيه رسالة الجماهير الحمراء المتواجدة في الإماراتي قبل مباراة سيراميكا غدا الإثنين في بطولة السوبر المصري للأبطال، من أجل مؤازرة فريقهم بكل قوة في مباراة غد.

السولية وأفشة يدخلان حسابات كولر للمشاركة أمام سيراميكا

دخل الثنائي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة لاعبي الأهلي حسابات مارسيل كولر المدير الفني، من أجل المشاركة أساسيين في مباراة فريقهما أمام سيراميكا غدا الإثنين في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك يطمئن على جاهزية مصطفى شلبى قبل المشاركة فى الدورة الودية بالإمارات

اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال، على جاهزية مصطفى شلبى لاعب الفريق، للمشاركة فى البطولة الودية التى سيخوضها الفارس الأبيض فى الإمارات.

اتحاد الكرة: مباراتا نصف نهائى السوبر المصرى بدون وقت إضافى

أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن مباراتي نصف نهائي كأس السوبر المصري الذى ينطلق غدًا في الإمارات، لن يتم اللجوء فيه للوقت الإضافة من شوطين حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

تعديل ملعب مباراة زد والداخلية فى الجولة العاشرة بدوري nile

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل ملعب مباراة زد إف سي والداخلية المقرر إقامتها فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل، فى الجولة العاشرة من دوري nile موسم 2023-2024.