شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 24/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد الموافق 24/ 12/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: الزمالك يعلن رسميا تجديد تعاقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات مقبلة، ومجلس الزمالك يكثف محاولاته لرفع عقوبة إيقاف القيد مع انتقالات يناير.

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد تعاقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات مقبلة

أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، عن تجديد تعاقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول، لمدة 3 مواسم مقبلة ابتداء من الموسم المقبل..

الزمالك يطمئن على جاهزية مصطفى شلبى قبل المشاركة فى الدورة الودية بالإمارات

اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال، على جاهزية مصطفى شلبى لاعب الفريق، للمشاركة فى البطولة الودية التى سيخوضها الفارس الأبيض فى الإمارات.

الزمالك يُجهز دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين لصرفها الأسبوع المقبل

يُجهز مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، دفعة جديدة من مستحقات لاعبى الفريق لصرفها للاعبين خلال الأسبوع المقبل. وأكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادى، أنه سيتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، لتحفيزهم قبل المواجهات المقبلة سواء على مستوى بطولة الدورى أو الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك: زيزو لم يطلب الرحيل للشباب السعودى

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة طلب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول بالنادى، الرحيل عن القلعة البيضاء، والانتقال إلى نادى الشباب السعودى. جهز مسئولو نادى الزمالك قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة على النادى لصالح سبورتنج لشبونة، والموقعة على محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تسببت فى إيقاف قيد النادى. دخل الثنائى محمود ممدوح لاعب حرس الحدود، وحسين زيكا لاعب الترسانة اهتمامات مسئولي الزمالك، وأصبحا على رادار النادى فى ظل مستواهما مع الفريق خلال الفترة الماضية. بدأ معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، دراسة جميع فرق بطولة أبو ظبى الودية، التى ستقام فى الفترة من 18 - 24 يناير 2024، بدولة الإمارات الشقيقة. معتمد جمال يبدأ دراسة المنافسين فى بطولة أبو ظبى الودية ثنائى الترسانة والحدود على رادار الزمالك قبل الميركاتو الشتوى الزمالك يجهز القسط الأول من غرامة سبورتنج لشبونة تمهيداً لحل أزمة القيد

مجلس الزمالك يكثف محاولاته لرفع عقوبة إيقاف القيد مع انتقالات يناير