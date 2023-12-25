شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح: لم أوقع لأى ناد بخلاف الزمالك.. وسأنهى خلافى مع شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، شكره لجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتها له خلال الفترة الماضية.

وقدم أحمد فتوح اعتذارا إلى جماهير القلعة البيضاء، على ما بدر منه خلال الفترة الماضية، بعدما قام بتجديد عقده مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "لم أوقع على أى عقود لأى ناد، ومجلس الإدارة يعلم ذلك، وأشكر إدارة النادي على دعمها لي خلال الفترة الماضية، وكانوا يعلمون رغبتي في التجديد لنادي الزمالك".

وأضاف: "أشكر الإعلامي أحمد جمال ومدحت العدل وعمرو الجنايني على مساعدتهم لي في تجديد العقد وأيضا كابتن حسين لبيب".

وتابع: "شيكابالا لم يغضب مني وسأتحدث معه وأنهي كافة الخلافات ولن يكون هناك أى أزمة خلال الفترة المقبلة وأنا سعيد للغاية لتجديد عقدي".

وقال فتوح عبر حسابه الرسمي: " جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات.. ‎اتشرف اليوم بالاعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويآ من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع".

وأضاف: "‎وبكل التقدير للجميع أعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لادارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق او اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية، ونستمر تحت شعار الزمالك أولا".

وتابع: "وتقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لاثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لافضل نسخة من انفسنا، ‎توكلنا علي الله .. عاش الزمالك .. عاش الزمالك".