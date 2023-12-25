شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الاثنين 25 / 12 / 2023 فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، لمواجهة سيراميكا فى بطولة السوبر المصري التى تقام بالإمارات.

ووضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا، والتي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري فى شكلها الجديد، والتي تشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة، هي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

موعد مباراة الاهلى أمام سيراميكا في السوبر المصري

يستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، فى الإمارات ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

مشوار الاهلى فى السوبر المصري

ويخوض الأهلى مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا اليوم الاثنين، على أن يواجه الفائز من الأهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى السوبر المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الأهلى فى السوبر المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.