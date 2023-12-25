أزمة قيد جديدة؟.. فيفا يصدم الزمالك بسبب فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة، بتوقيع غرامة مالية كبيرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق.

وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما لصالح "ساسي"، نجم الدحيل القطري الحالي، في قضيته ضد نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، منشورا مقتضبا عبر صفحته الخاصة بموقع فيس بوك"، قال فيه: "فيفا يصدر حكم بأحقية فرجاني ساسي بالحصول على 900 ألف دولار من الزمالك".

وذكرت وسائل إعلامية أن الزمالك سيتحرك بشأن الحكم الصادر من قبل فيفا، حيث سيقدم النادي الأبيض استئنافا لدى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، من أجل منع إيقاف القيد من جديد عن النادي بسبب مستحقات اللاعب التونسي.

ووفقا لموقع "كورة 365"، رفع فرجاني ساسي قضية ضد نادي الزمالك، بسبب المستحقات المالية له، بعد رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في صيف 2021.

ورفض اللاعب التونسي التنازل عن قضيته ضد الزمالك، بخصوص مستحقات لدى النادي خلال الـ3 مواسم التي لعب فيها بالقميص الأبيض.