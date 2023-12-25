الإعلان خلال ساعات.. وسائل إعلام: أحمد فتوح يجدد عقده مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الزمالك نجح في إنهاء أزمة أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي نشبت خلال الفترة الماضية بعد عرض اللاعب للبيع من جانب مجلس إدارة النادي.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإن أحمد فتوح جدد تعاقده بشكل رسمي مع نادي الزمالك، في جلسة جمعته مع مسئولي النادي وفي حضور وكيل اللاعب.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأنه تم خلال الجلسة تحديد متطلبات "فتوح" لتجديد تعاقده، حيث توصل الطرفان لاتفاق لحسم هذا الملف، والذى من المنتظر أن يشهد الاعلان الرسمي لاتمام تجديد تعاقد اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة وأن الفريق يحصل على راحة لمدة أسبوع قبل معسكر الإمارات الودى.

وكانت أزمة كبيرة قد نشبت بين أحمد فتوح ومجلس إدارة نادي الزمالك، على خلفية خروج اللاعب من معسكر مباراة زد إف سي ضمن منافسات الدوري المصري

وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، إيقاف "فتوح" لمدة شهر عن التدريبات الجماعية، وخصم 25% من مستحقاته المتأخرة وعرضه للبيع.

ونجح بعض الوسطاء والمقربين من اللاعب في التدخل لاحتواء الأزمة، والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف خاصة مع اقتراب نهاية عقد اللاعب.

يشار إلى أن عقد "فتوح" ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وكان يحق له التوقيع لأي ناد مجانا في يناير المقبل دون مقابل مادي.

وقام أحمد فتوح بمتابعة حساب نادي الزمالك عبر منصة "انستجرام"، بعدما ألغى المتابعة بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين مجلس الإدارة.