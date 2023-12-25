الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقاد

وجه محلل رياضي انتقاداً إلى إدارة أحد أندية دوري المحترفين، بعدما أقالت مدرب الفريق، مشيراً إلى أن مشكلة النادي ليست في المدرب، وإنما في اللجنة الفنية التي تختار لاعبين أجانب «درجة ثانية»، مبيناً أنه إذا تحدث في العلن سيتم اتهامه بأنه يرغب في الحصول على منصب في النادي.

تصريح

استغرب إعلاميون رفض لاعب أجنبي في نادٍ كبير الحديث إلى وسائل الإعلام عقب مباريات فريقه في دوري المحترفين، بداعي أنه لا يملك موافقة من النادي على الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام في الوقت الذي وافق فيه على التصريح إلى إعلامية من خارج الدولة.

أجازة

استفسر لاعبون من مدرب الفريق عن عدد أيام الإجازة التي سيحصلون عليها عقب خوض مباراة في الدوري، أول من أمس، بينما رد المدرب أنه سيتم إبلاغهم بالتفاصيل كاملة على المجموعة الخاصة بالفريق على تطبيق «إكس»، مشيراً إلى أن اليوم التالي للمباراة إجازة بشكل مبدئي.