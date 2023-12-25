الامارات | الوصل بطل الشتاء.. «دبي صفراء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الوصل لقب بطل الشتاء قبل جولة واحدة من ختام مرحلة الذهاب لدوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه، أمس، على مستضيفه شباب الأهلي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد في دبي، ضمن المرحلة الـ12 من المسابقة.

تقدم شباب الأهلي عن طريق لاعبه البرازيلي، جويلهيرم داسيلفا في الدقيقة الثامنة، وعادل الوصل النتيجة عن طريق السويسري هاريس سيفيروفيتش «39»، قبل ان يضيف كايو الهدف الثاني الذي رجح كفة «الإمبراطور»، «86».

ورفع الوصل رصيده للنقطة 30، في حين تراجع شباب الأهلي للمركز الثالث على سلم الترتيب العام، برصيد 24 نقطة.

وفي مباراة ثانية أقيمت، أمس، في نفس الجولة، حقق العين المطلوب منه الفوز على خورفكان، (3-1) في المباراة التي جرت بينهما على استاد خالد بن محمد في الشارقة.

وافتتح كودجو لابا التسجيل للعين «36»، ولكن سيكو بابا تمكن من تسجيل هدف التعادل للبطائح، «45+4»، ثم عاد العين للتقدم مجدداً بواسطة عمر اتزيلي «47»، وبعدها وسع اليخاندرو روميرو الفارق للزعيم، بتسجيل الهدف الثالث «65».

ورفع العين رصيده إلى 25 نقطة، لينتزع المركز الثاني، بينما بقى رصيد البطائح عند 16 نقطة في المركز السابع.

ووجه عجمان ضربة قوية إلى الشارقة، وتعادل معه (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما في الإمارة الباسمة، قبل أيام من مواجهة الشارقة المرتقبة مع شباب الأهلي، على كأس السوبر الإماراتي.

وتقدم البرتقالي عن طريق علي مدني «6»، ثم أدرك حمد فهد التعادل «22».

ورفع الشارقة رصيده للنقطة 22 متخلفاً بفارق ثماني نقاط عن صاحب الصدارة، كما رفع عجمان هو الآخر رصيده للنقطة 11 وفي المركز الـ11.

وأحبط خورفكان خطط الوحدة للتقدم نحو المنافسة، وتمكن من التغلب عليه (3-2) في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وعلى الرغم من تقدم الوحدة عن طريق عمر خريبين «13»، فإن خورفكان تمكن من قلب الطاولة على ضيفه، بفضل تألق نجمه الأول لورينسي والذي سجل «هاترك»، «20 - 45+2» -«81»، قبل أن يسجل لاعب لوكاس الهدف الثاني للوحدة «95»، ليتجمد رصيد العنابي عند 20 نقطة في المركز الخامس، بينما تقدم خورفكان للمركز العاشر برصيد 13 نقطة.