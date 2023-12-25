الامارات | «أبوظبي للرياضات البحرية» يتوّج الفائزين في «ماراثون» الدرّاجات المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس، الجولة الثانية من بطولة «ماراثون الإمارات»، للدرّاجات المائية على كاسر الأمواج في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

واستمر السباق لأكثر من ساعة ونصف الساعة لفئة المحترفين، والتي جاءت كأطول مدة زمنية بين الفئات الثلاث للبطولة.

وفاز بالمركز الأول في فئة «المخضرمين» عبدالله سعيد الحتاوي، وجاء ثانياً أحمد راشد الدواس من الكويت، وثالثاً محمد الهاملي.

وفي فئة «واقف محترفين»، حقق المركز الأول سلطان عيسى، وجاء ثانياً راشد سالم الطاهر، وثالثاً سلمان يونس العوضي، وظفر عبدالله التركي من السعودية بالمركز الأول في فئة «جالس محترفين»، وجاء ثانياً ستيفان دولياك من فرنسا، وثالثاً سعود العبيدلي من قطر.

وأقيمت المنافسات في أجواء مثالية ومناسبة لمسار السباق الداخلي، وكرم الفائزين في الختام، رئيس قسم الأكاديمية في النادي خليفة السويدي.

وأكد خليفة السويدي أن انتشار البطولة وقوتها كان لهما أثر ملموس في المشاركة القوية للأشقاء من دول الخليج، الذين نجحوا في الفوز بالمراكز المتقدمة، إضافة إلى المستوى الفني العالي.

وقال: «تُعد سباقات الماراثون من أقوى المنافسات الخاصة بالدرّاجات المائية بين المتسابقين والمحترفين، وتسهم في إبراز القوة واللياقة العالية لدى الأبطال، وإمكانية قيادة الدراجة لفترة طويلة في مسار السباق، وهي بذلك تُعد أيضاً تجهيزاً قوياً للموسم، واستعداداً للبطولات المقبلة، خصوصاً بطولة الإمارات الدولية».