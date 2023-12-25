نجم الزمالك السابق : نسبة فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 50%

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن حظوظ الأهلي وسيراميكا كليوباترا متساوية في التأهل لنهائي بطولة كأس سوبر الأبطال.

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وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أخاف على النادي الأهلي من الإرهاق، فجميع البطولات مهمة للأهلي".

وأضاف: "بالتأكيد مطلوب تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، على الأقل لاعب واحد في كل مركز، ولكن أعتقد أنه ستكون هنا 4 تغييرات فقط".

وتابع: "لاعبو الأهلي يعرفون كيف يتعاملون مع المباراة، وأعتقد أن الأحمر لن يسمح أن سيراميكا تدخل في أجواء المباراة، الأجهز فنيًا في هذه المباراة سيتأهل".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "سيراميكا كليوباترا أجهز بدنيًا من الأهلي، حيث خاض أخر مبارياته منذ 10 أيام، وأعتقد أن نسبة الفوز 50% لكل فريق".