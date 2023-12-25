أحمد عيد عبد الملك: الزمالك أدار أزمة فتوح بشكل جيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه كان مؤيدًا لقرار إدارة نادي الزمالك بعرضه للبيع، مشيرا إلى أن إدارة النادي أدارات ملف الأزمة بشكل جيد، خصوصا بعد التوصل لتجديد عقده ومن ثم تقديم اعتذاره رسميا للنادي والجماهير، والإدارة حظت بمساندة جماهيرية في هذا الملف، والذي يجب أن يتم اغلاقه بمجرد الاعلان عن التجديد، وقبله الاعتذار.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية: "قرار إدارة الزمالك بايقاف اللاعب وعرضه للبيع في وقت سابق كان جيدًا، لكن في النهاية الزمالك سوف يستفيد من فتوح، في ظل الأزمات التي تحاصر النادي مؤخرًا، واعتقد الزمالك لن يتحمل تجديد قيمة عقد فتوح كاملة وهناك رجال أعمال سوف يساهمون في قيمة العقد، وأبارك له على التجديد وهو من كباتن الفريق في الملعب، وأتمنى أن يتم التعامل معه جماهيريا بشكل جيد".

وأضاف: "هناك أندية بعيدة عن المربع الذهبي، ولاعبيها يحصلون على 15 مليون جنيه سنويا، وكل لاعب أصبح يقيم نفسه على ما قدمه في أخر موسمين أو ثلاث سنوات، فتوح كان له رصيد، بعدما تألق في السنوات الأخيرة، ويجب أن يبني النادي عليه ويضم بعض العناصر المميزة، سواء لاعبين صغار في السن أو من دوري المحترفين".

وواصل: "روي فيتوريا أصبح يعرف كل العناصر التي يعتمد عليها، ولذلك كان متمسكا بوجود أحمد فتوح في قائمة المنتخب الوطني خلال أمم إفريقيا، وسوف يضم محمد حمدي معه وأيضا محمد شكري أيضا في الجبهة اليسرى".

وأكمل: "مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى لحل أزمة كاراكاس الفنزويلي، بالإضافة لملف سبورتنج لشبونة الذي يقوده عمرو آدهم، وهناك حل قريب للمشكلة، والزمالك أيضا يسعى لانهاء ملف تجديد عقود اللاعبين، وكذلك ملف المدرب الاجنبي".

وشدد عيد عبدالملك على أن محمد صبحي ومصطفى الزناري سيعودان لصفوف الزمالك في المرحلة المقبلة بعد انهاء أزمة أحمد فتوح، مشيرا إلى أن صبحي لم يظهر بمستوى مميز خلال الفترة الماضية، لكن لا يوجد حراس مميزين في الدوري المصري، وفي نفس الوقت يجب التأكيد على أهمية تجديد عقد محمد عواد.

وزاد: "معتمد جمال مدير فني مؤقت، ولو تم التعاقد مع أجنبي سيكون معتمد مساعد له، وهذا أمر معروف للجميع، والمفترض في الوقت الحالي التعاقد مع مدير فني أجنبي، خصوصا في ظل توقف الدوري المصري، الفترة الحالية مهمة للنادي من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح، مع حل الأزمات الآخرى، خصوصا ان النادي لديه بطولة مهمة وهي الكونفدرالية، والزمالك لم يكن جيدا أمام ساجرادا الأنجولي".

وأضاف: "مجلس الزمالك كان يعلم جميع مشكلات النادي قبل قدومه، وفريق الكرة دائما هو الواجهة ويجب الاهتمام به وحل جميع مشكلاته في أسرع وقت ممكن".