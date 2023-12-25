الزمالك يستلم خطاب رسمي بشأن مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك، وصله خطاب رسمي يفيد بضرورة دفع مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، المتأخرة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ساسي لديه مستحقات تصل إلى 690 ألف دولار، ولكن القرار لا يزال حكم من الدرجة الأولى حتى الآن".



في سياق متصل أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل .

وأكد المتحدث الرسمي أن أحمد فتوح وقع على عقود التجديد في جلسة جمعته بإدارة النادي مساء اليوم بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.

