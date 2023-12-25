مبادئ الزمالك.. تعليقات ساخرة من جماهير الاهلي على تجديد عقد فتوح

سخرت جماهير النادي الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مبادئ نادي الزمالك، بعد الإعلان عن تجديد عقد أحمد فتوح.

وتداولت جماهير النادي الاهلي، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان نادي الزمالك عن تجديد عقد أحمد فتوح، بشكل ساخر.

https://twitter.com/Hamza304050/status/1739040924242505929?t=sBPni_Jk5nqHXfGV6NkL6w&s=19

وأعلن نادي الزمالك مساء الأحد، عن تجديد عقد أحمد فتوح، لمدة 3 مواسم قادمة، والذي كان سينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وكانت حدثت أزمة قوية بين أحمد فتوح، ومجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، على خليفه الخروج من معسكر الفريق قبل مواجهة زد.

ووقع الزمالك حينها عقوبة على اللاعب رفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري، بالإيقاف لمدة شهر وعرضهم للبيع.

وعلقت جماهير النادي الاهلي، على تراجع الزمالك عن قراره بخصوص تجديد عقد فتوح وعدم عرضه للبيع، حيث ترى أن القرار جاء عكس مبادئ القلعة البيضاء، التي تتحدث عنها جماهير الأبيض.

وسخر أحد الجماهير من تصريحات لـ أحمد حسام ميدو، يتحدث فيها عن مبادئ الزمالك، بعد أزمة أحمد فتوح.

والجدير بالذكر أن أحمد فتوح، كان قد ارتبط اسمه بالانضمام إلى صفوف النادي الاهلي في نهاية الموسم الجاري، لخلافة علي معلول في مركز الظهير الأيسر.