حسين لبيب يوجه ضربة أولى لـ مرتضى منصور في الزمالك

وجه حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضربة أولى لـ مرتضى منصور، بعد إعلان تجديد عقد أحمد فتوح، واستمرار مشواره رفقة الفريق.

وكان مرتضى منصور، قد خرج في تصريح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال انتخابات الزمالك، يتحدث فيه عن قائمة حسين لبيب.

ونجح حسين لبيب، في توجيه أول ضربة لـ مرتضى منصور، وهي تجديد عقد أحمد فتوح، والذي يعد أحد أهم وأبرز اللاعبين في القوام الأساسي للفريق، رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

أقرأ أيضًا.. مبادئ الزمالك.. تعليقات ساخرة من جماهير الاهلي على تجديد عقد فتوح

وتمكن لبيب، من الاحتفاظ بخدمات فتوح، الذي كان قريبًا من الرحيل والانضمام إلى صفوف الغريم التقليدي النادي الاهلي، على عكس عقد مرتضى منصور.

وشهد عهد مرتضى، انتقال محمود كهربا إلى صفوف الاهلي، بالإضافة إلى رحيل إمام عاشور عن الزمالك، قم ارتداء القميص الأحمر، والذي كان أحد الركائز الأساسية في الفريق.

وتمكن لبيب في كسب ود كارهي مرتضى منصور، والذي دخل معهم في أزمات وخلافات، وذلك من خلال تكاتفهم مع المجلس الحالي، في محاوله للتأكيد على نجاحه، بينهم عمرو الجنايني، وأحمد جمال، الذي أهانه رئيس الزمالك المعزول في وقت سابق.