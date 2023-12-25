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مفاجأة.. كونتي مرشح لتدريب ميلان حال إقالة بيولي

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أنطونيو كونتي

أنطونيو كونتي

أصبح أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس والإنتر السابق، مرشحًا لقيادة فريق ميلان، في الموسم المقبل، وذلك حال إقالة المدرب الحالي ستيفانو بيولي.

يأتي ذلك وفقًا لما كشفته صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، مؤكدة أن ستيفانو بيولي قد اقترب من نهاية مشواره داخل فريق ميلان.

وجاء ذلك بعدما أن ودع ميلان من دور المجموعات، كما أنه بات بعيدًا عن صدارة جدول ترتيب .

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وأشارت إلى أن كونتي يعد أفضل وأبرز المدربين المتاحين في الوقت الحالي، إلا أنه سيحصل على راتب كبير.

وسيكون أول طلبات كونتي، هي التعاقد مع صفقات قوية ومكلفة بشكل فوري، لكن قدراته في علاج أزمات الأندية الدفاعية قد تدفع إدارة الروسونيري للموافقة على ذلك.

وشددت على أن بقاء تيفانو بيولي في منصبه، تتوقف في إنهاء ميلان للموسم في المراكز الأربع الأولى بشكل ضروري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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