رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل النصر والاتحاد المتوقع في الدوري السعودي

نقدم التشكيل المتوقع لمباراة النصر المحترف بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد نظيره اتحاد جدة الذي يضم الفرنسي كريم بنزيما في الدوري السعودي.

ومن المتوقع أن يقود رونالدو تشكيل النصر المتوقع ضد الاتحاد بقيادة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وسيلاقي فريق الاتحاد نظيره النصر مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والمؤجلة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وستقام مباراة النصر والاتحاد على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضا.. 10 غيابات تضرب الاتحاد قبل موقعة النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الاتحاد

من المتوقع أن يدفع البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.

الوسط: سيكو فوفانا – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو.

الهجوم: أندرسون تاليسكا – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة النصر

تشكيل الاتحاد ضد النصر المتوقع:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: فرحة الشمراني – فابينيو – سويلم المنهالي – مروان الصحفي.

الوسط: نجولو كانتي – صالح العمري – فيصل الغامدي.

الهجوم: رومارينيو – كريم بنزيما – إيجور كورونادو.

حكم مباراة النصر والاتحاد

سيقود مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس.

ويحتل فريق الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد النصر في الوصافة برصيد 40 نقطة.