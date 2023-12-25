فولهام يصدم ليفربول وتوتنهام بشأن بيع نجم الفريق

وجه نادي فولهام الإنجليزي صدمة قوية إلى ناديي ليفربول وتوتنهام هوتسبير برفضه بيع نجمه توسين أدارابيويو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته “فوتبول إنسايدر” البريطانية فإن فولهام يرفض رفضا قاطعا رحيل نجمه توسين أدارابيويو في يناير.

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وكان توتنهام وموناكو قد أظهرا اهتمامهما بضم اللاعب خلال الصيف الماضي وأبدى ليفربول أيضًا رغبة خلال الفترة الماضية في ضم اللاعب صاحب ال26 عاماً.

ويمكن لفريق الدوري الفرنسي وغيره من الأندية الأوروبية التواصل مع أدارابيويو في يناير بشأن اتفاقية ما قبل العقد قبل انتهاء عقده مع فولهام في يونيو.

وبحسب ما ورد فإن فولهام يصر على عدم بيع المدافع الشهر المقبل على الرغم من أن سوق الانتقالات الشتوية تمثل فرصة للحصول على قيمة.

وأشار أدارابيويو في وقت سابق أنه ليس لديه أي خطط لتوقيع عقد جديد مع فولهام ويرتبط بالانتقال ل ليفربول أيضاً.

ومن غير المرجح أن يتم الاتفاق حول عقد جديد مع فولهام، ويعتقد بأن نجم مانشستر سيتي السابق ليس في عجلة من أمره لحسم مستقبله.

ويمكن للاعب صاحب الـ26 عاماً أن يستمر في عقده مع فولهام حتى نهايته لتأمين أفضل عقد ممكن في المستقبل.