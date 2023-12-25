بسبب موديست.. الاهلي يضحي بنجمه في يناير

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الاهلي، التضحية بنجم الفريق الكروي الأول بالنادي، في انتقالات يناير، بسبب أنتوني موديست.

وبحسب الإعلامي وليد الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”، فإن أليو ديانج، يدرس الرحيل عن النادي الاهلي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح أن قرار ديانج، جاء بسبب خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في بطولة كأس العالم للأندية.

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وأشار إلى أن هناك رغبة من كولر في استمرار الفرنسي أنتوني موديست، لنهاية الموسم الجاري، وهو ما جعله يفتح الباب أمام رحيل ديانج، عن الاهلي.

واختتم، بأن ديانج تلقي عرض بلجيكي لضمه، وهو ما يجعله قريب من الرحيل عن الاهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي سياق آخر، يلعب الاهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.