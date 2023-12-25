فانتازي... أفضل خطة لاستبدال نجوم الدوري الإنجليزي المشاركين في البطولات الدولية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يسلط كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي الضوء على اللاعبين الذين سيغادرون أنديتهم قريبا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية أو كأس آسيا مع منتخباتهم.

ويجب أن يتوخى كل مدربي فانتازي الحذر، ويدركون أن مجموعة من اللاعبين سيغادرون أنديتهم قريبا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية وكأس آسيا.

وتبدأ البطولتان في شهر يناير المقبل، ومن المقرر أن يتغيب لاعبو الدوري الإنجليزي المشاركون مع منتخباتهم الوطنية عن الجولات 21-24، اعتمادا على أي مدى سيصل فريقهم في البطولة الدولية.

وسيكون لرحيل محمد صلاح وسون هيونج مين تأثير كبير على خطط مدربي فانتازي في الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرا لأنهما اللاعبان الأكثر تحقيقا للنقاط خلال أول 18 أسبوعا من الدوري، والثنائي أيضا من بين أكثر أربعة لاعبين مساهمة في الأهداف حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، يجب على المدربين الذين يسعون من أجل شراء محمد قدوس أن يدركوا أنه من المقرر أن يمثل منتخب غانا في كأس الأمم الأفريقية، ويعد نجم وست هام يونايتد ثالث أكثر اللاعبين شراء قبل الجولة 19 من الدوري.

ويعد بوكايو ساكا لاعب أرسنال البديل الأفضل لمحمد صلاح صلاح وسون ، على الرغم من أن نسبة ملكيته أكثر من 58 في المائة.

ومن المرجح أن يتصاعد الاهتمام بمارتن أوديجارد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كول بالمر لاعب تشيلسي وجارود بوين نجم وست هام.

والبرازيلي ريتشارليسون لاعب توتنهام هو خيار آخر، حيث سجل أربعة أهداف خلال آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي.

ومن بين اللاعبين الآخرين المقرر رحيلهم هو أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي.

ويتيح غياب جاكسون عن تشيلسي في الفترة المقبلة، الفرصة لكريستوفر نكونكو من أجل إثبات نفسه، حيث سجل المهاجم الفرنسي هدفا في خسارة البلوز 2-1 أمام ولفرهامبتون، اليوم الأحد.

وفي خط الدفاع، سيكون نادي نوتنجهام فورست الفريق الأكثر تأثرا، مع رحيل العديد من المدافعين إلى منتخباتهم الوطنية، مما يرفع من جاذبية مهاجمي الخصم، حيث يواجه فريق نونو سانتو كل من، برينتفورد وأرسنال وبورنموث ونيوكاسل يونايتد، خلال الجولات 21-24.