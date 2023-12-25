اخبار الرياضه

اقبلوا اعتذاري كلنا خطائين... فتوح يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، توقيع أحمد فتوح على عقود التجديد لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

ونشر فتوح عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، بيان بعد تجديد عقده: "جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب على مدار سنوات، أتشرف اليوم بالإعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم لتستمر الرحلة سنوات مقبلة ونستكمل سويا من الآن الدفاع عن طموحات جماهيرنا وإعادة نادينا لمكانته الطبيعية".

وأضاف: "وكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل على الجميع وبكل التقدير للجميع، أعتذر عن أي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لإدارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من أخواتي الكبار كباتن الفريق أو أخواتي الصغار من ناشئي الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية".

واختتم: "ونستمر تحت شعار الزمالك أولا، وتقبلت كل العقوبات والخصومات وأي قرارات لإثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لأفضل نسخة من أنفسنا، توكلنا على الله، عاش الزمالك، عاش الزمالك".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا