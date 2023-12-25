شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للتعدين يستضيف حرس الحدود فى افتتاح الجولة الـ14 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، مباريات الجولة الرابعة عشرة من دورى القسم الثانى أ بلقاء وحيد عندما يستضيف النصر للتعدين بقيادة عطية صابر نظيره حرس الحدود فى لقاء بين القمة والقاع.

يدخل التعدين اللقاء في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثانى برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن بتروجت المتصدر برصيد 29 نقطة .

ويحاول عطية صابر، المدير الفني الجديد للنصر للتعدين، الذى تعاقد معه مجلس الإدارة بعد رحيل محمد شرف، تحسين الصورة والخروج بنتيجة إيجابية وإيقاف نزيف النقاط المتتالى الذى حققه الفريق وجعله في مؤخرة جدول الترتيب بفوز وحيد وتعادل بينما نال الخسارة في 11 لقاء ويعد اكثر فريق نال الهزيمة حتى الآن.

وفى المقابل يحاول محمد مكى، المدير الفني لحرس الحدود، العودة للانتصارات سريعا والتي توقفت الجولة الماضية بعد التعادل السلبى أمام السكة الحديد من أجل الحفاظ على وصافة المسابقة والتي تمنح صاحبها الصعود لدورى الأضواء مباشرة بصحبة المتصدر.

وتستكمل باقى مباريات الجولة بعد غد الأربعاء بـ6 مواجهات حيث يلتقى طنطا مع مكادى ، والسكة الحديد مع غزل المحلة ، وبتروجت ودكرنس ، ووادى دجلة مع وى ، ولافيينا مع بترول أسيوط ، وبروكسى وجمهورية شبين .

كما تختتم مباريات الجولة يوم الخميس بثلاث لقاءات أبو قير للأسمدة مع النجوم ، ومصر المقاصة مع القناة ، وراية مع أسوان .