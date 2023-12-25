شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى: أريد خدمة الزمالك دون مقابل.. والقادم أفضل للنادى والجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن القادم أفضل لنادي وجماهير القلعة البيضاء، مشددا على أنه يعشق نادي الزمالك.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "أشكر جمال ومدحت العدل على مساهمتهما في تجديد عقد أحمد فتوح لنادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات مقبلة، لا أريد أى مقابل ولكنني أريد خدمة النادي فقط".

وأضاف: "نادي الزمالك عشقنا ونريد خدمته في أي منصب ولا يشترط أن نكون متواجدين داخل مجلس الإدارة، ووجدنا من أحمد فتوح رغبة في التجديد والإستمرار داخل النادي".