شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فتوح: اللاعب لم يحصل على منحة تعاقد والأهلى لم يطلبه وصبحى باق فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أحمد يحيي وكيل أحمد فتوح لاعب الزمالك، أن مرحلة المفاوضات كانت صعبة لتجديد عقد اللاعب مع القلعة البيضاء.

وقال يحيى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1 مع شوبير عبر برنامج ملعب أون تايم: "لم يحصل فتوح على منحة تعاقد كما أشاع البعض، ولم تكن هناك خلافات حول هذه النقطة في مرحلة التفاوض".

وأضاف يحيى: "محمد صبحي لم يتوصل لاتفاق مع أي ناد آخر، وكل ما قيل غير صحيح والحارس قريب من البقاء للزمالك".

وعن فتوح قال يحيى: "فتوح لم يتطرق لأي تفاصيل وترك الأمور التعاقدية لي، ولم يحدث أن الأهلي تواصل معي بشأن الظهير الأيسر للزمالك، وفتوح والزمالك راضون عن التجديد وكل بنود الاتفاق".

وتطرق يحيى إلى الحديث عن أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، موضحا أن اللاعب يبحث عن فرصة المشاركة، وينتظر أن تتم مناقشة هذه الأمور في يناير المقبل.

وأتم وكيل لاعب الزمالك: "فتوح اعتذر للزمالك وجماهيره، ولا توجد مشكلة بين اللاعب وزملائه وعلى رأسهم شيكابالا".