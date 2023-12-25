شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة فيتوريا للاعبى المنتخب.. صلاح وكهربا وشيكابالا أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وعلق فيتوريا، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، على صورة لكل لاعبى المنتخب
بتعليق بسيط نستعرض فى السطور التالية:
محمد صلاح: موهوب داخل الملعب وخارجه بمعنى الكلمة.
تريزيجيه: لاعب أقدره جدا على المستوى الشخصى والكروى ولا أرى شخصا يدخل المباريات مثله.
إمام عاشور: لاعب لديه قدرات قوية من أول اللاعبين الذين جذبوا انتباهى منذ لعبه فى الزمالك ولديه بعض الأمور لتطويرها للوصول لأعلى المستويات.
كهربا: لاعب مختلف لديه حيوية وطاقة إيجابية لكل من حوله ويكون دائما مركزا دائما لاصطياد أى خطأ لاستغلاله.
طارق حامد: لديه قدرات دفاعية قوية ونقطة ميزان للفريق يعرف متى يهدأ الرتم ومتى يسرعه.
حسين الشحات: لاعب يجيد اللعب على الأطراف وقوته فى المراوغة ولديه قوة ذهنية لإنهاء الهجمات بشكل مميز، ويذهب دائما لمواجهة لاعب للاعب.
عبد الله السعيد: لاعب أقدره بشكل خاص وله رؤية لا يمكن أن تراها فى لاعب آخر، ومن اللاعبين الذين يستبقون الأحداث من قبل أن يستلم الكرة.
شيكابالا: أقدره جدا منذ أن كان يلعب فى سبورتنج لشبونة ووضع انطباعا أنه لاعب مميز، ولديه قدم يسرى مميزة وقوى جدا فى الربع الأخير من الملعب.
رمضان صبحى: لاعب مميز يستطيع اللعب فى الداخل والطرف، ودائما ما كان مصابا فى أوقات التوقفات، ولكن يلعب فى مركز نمتلك فيه الكثير من اللاعبين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز