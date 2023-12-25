شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة فيتوريا للاعبى المنتخب.. صلاح وكهربا وشيكابالا أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، العديد من الرسائل للاعبى منتخب مصر وانطباعه عن كل لاعب وكيف يراه وطريق لعب كل لاعب.

وعلق فيتوريا، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، على صورة لكل لاعبى المنتخب

بتعليق بسيط نستعرض فى السطور التالية:

محمد صلاح: موهوب داخل الملعب وخارجه بمعنى الكلمة.

تريزيجيه: لاعب أقدره جدا على المستوى الشخصى والكروى ولا أرى شخصا يدخل المباريات مثله.

إمام عاشور: لاعب لديه قدرات قوية من أول اللاعبين الذين جذبوا انتباهى منذ لعبه فى الزمالك ولديه بعض الأمور لتطويرها للوصول لأعلى المستويات.

كهربا: لاعب مختلف لديه حيوية وطاقة إيجابية لكل من حوله ويكون دائما مركزا دائما لاصطياد أى خطأ لاستغلاله.

طارق حامد: لديه قدرات دفاعية قوية ونقطة ميزان للفريق يعرف متى يهدأ الرتم ومتى يسرعه.

حسين الشحات: لاعب يجيد اللعب على الأطراف وقوته فى المراوغة ولديه قوة ذهنية لإنهاء الهجمات بشكل مميز، ويذهب دائما لمواجهة لاعب للاعب.

عبد الله السعيد: لاعب أقدره بشكل خاص وله رؤية لا يمكن أن تراها فى لاعب آخر، ومن اللاعبين الذين يستبقون الأحداث من قبل أن يستلم الكرة.

شيكابالا: أقدره جدا منذ أن كان يلعب فى سبورتنج لشبونة ووضع انطباعا أنه لاعب مميز، ولديه قدم يسرى مميزة وقوى جدا فى الربع الأخير من الملعب.

رمضان صبحى: لاعب مميز يستطيع اللعب فى الداخل والطرف، ودائما ما كان مصابا فى أوقات التوقفات، ولكن يلعب فى مركز نمتلك فيه الكثير من اللاعبين.