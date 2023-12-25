شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: تمنيت البقاء مع الأهلى لموسم إضافى.. وفايلر المسئول عن رحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق، أنه قضى حوالي 24 عاما داخل جدران النادي، وأنه كان يأمل أن يستمر لموسم إضافي حتى لو لم يشارك بشكل أساسي، من أجل تحقيق طموحه بالوصول إلى إنجاز أكثر لاعب حصولا على البطولات في العالم، وتخطي داني ألفيش قائد المنتخب البرازيلي سابقا.

وقال حسام عاشور، عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: كنت أسعى لهذا الحلم منذ فترة، وطوال مسيرتي لم أفتعل أي أزمات، وأنا أعشق جمهور الأهلي وقضيت به فترات أكثر مما تواجدت مع عائلتي.

وأضاف: جلست مع مجلس الإدارة، وأخبرني أن القرار بيد رينيه فايلر المدير الفني الذي لا يرغب في استمرارك.

وأشار عاشور إلى أنه كان منفعلا بشدة، وكان يرى أنه لم يستحق ما حدث معه، وأنه ربما يكون أخطأ بالفعل وأنه تقدم بالاعتذار إلى النادي.

واختتم حسام عاشور تصريحاته قائلا: اعتذرت للنادي، وأُكن كل الاحترام لمسؤوليه وإذا أخطأ ابنك فلن تذبحه.. ولم يتحدث معي أحد من المسؤولين .. بالصدفة تواجدت في النادي، بعد أن طلبت مني ابنتي ذلك وردود الفعل على صورتنا بالنادي كانت مؤثرة للغاية.