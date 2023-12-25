شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: صلاح لا ينظر لنفسه فقط وهو مثل ميسى فى الأرجنتين وأحب نوعية الننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، على محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، وما يقدمه مع الفراعنة، وأنه يحاول دائما مساعدة زملائه.

وقال فيتوريا، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محمد صلاح مع منتخب مصر مثل ميسى مع الأرجنتين ورونالدو مع البرتغالى، وعلاقتى به ممتازة جدا، وأنا محظوظ بتواجد لاعب مثل صلاح فى المنتخب الذى أدربه".

وأضاف مدرب مصر: "محمد صلاح لاعب لا ينظر لنفسه فقط ولكنه ينظر دائما للفريق بأكمله ويحاول دائما مساعدة الجميع، فهو قائد بمعنى الكلمة الذى يهتم بكل شيء، ومباراة جيبوتى لم يكن رتمها عالى وبالتالى فضلت الإبقاء على محمد صلاح لأنه كان متوهجا ويسجل الأهداف".

وتابع: "مباراة بلجيكا جاءت بدعوة من الاتحاد البلجيكى قبل خوضهم مونديال 2022 ووافقت لأننى كنت أريد أن أختبر قوة المنتخب ومدى جاهزيته واستطعنا أن نواجهه وجها لوجه وقدمنا مباراة كبيرة، ووضعنا خطة لمباراة تونس الودية أن يكون العديد من اللاعبين قد شاركوا مع أنديتهم فى بداية الدورى، ومباراة تونس لم تسر كما خططنا لها بسبب العديد من الظروف، والاتحاد الأفريقى حدد مباراة السوبر الأفريقي بشكل طارئ مما أثر على معسكرنا فى سبتمبر".

واستطرد: "كنت غاضبا فى معسكر سبتمبر؛ لأن كل الأحداث التى وقعت أثرت على عملى، ولكن قدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة، وكان مهما جدا بالنسبة لى أننا قمنا بتغيير الشكل التكتيكى للمنتخب بعد أول 10 دقائق من مباراة تونس للحفاظ على توازن الفريق".

وأكمل: "مباراة الجزائر كانت مهمة جدا من أجل اكتشاف كيف يمكن أن نواجه منتخبا قويا بـ10 لاعبين"

واختتم فيتوريا حواره قائلا: "أتابع تدريبات جميع لاعبى منتخب مصر ورأيت أن محمد الننى يعمل باتقان يفهم ما تحتاجه المباريات وقدم مستوى عالى جدا أمام الجزائر فأنا أحب نوعية هذه اللاعبين الذى تنفذ التعليمات وتدرك كيف تدار المباريات".