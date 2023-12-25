شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: تجديد عقد فتوح مع الزمالك أكبر رد على كل الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن التجديد لأحمد فتوح مع القلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات أكبر رد على المشككين في رحيل اللاعب.

وقال السيد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "هناك من كان يريد أن يفسد علاقة أحمد فتوح مع جماهير القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، وهو ابن نادي الزمالك وتجديد عقده أمر طبيعي وهو لاعب دولي ويمتلك خبرات كبيرة".