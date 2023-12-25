شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: أتمنى العمل بالأهلي ولو عامل كرات.. ورفضت الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق كان بمقدوره تحقيق إنجاز أفضل ببطولة كأس العالم للأندية بعد مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي الذي كان فريقا في المتناول، وكان يمكن تخطيه.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : هناك تفاصيل بسيطة تصنع الفارق في تحقيق الإنجازات .. والاهلي بحاجة إلى رأس حربة مميز .. موديست دون المستوى وهو حل مؤقت ولا أعتقد أن الأهلي سوف يجدد له ولابد من وجود مهاجم صندوق أفضل.

وأضاف: سجلت 3 أهداف في مسيرتي لكن أغلاها عندي هدفي في الإسماعيلي، وأفتخر بما قدمته مع الأهلي وأنا الأكثر مشاركة في المباريات وأكثر من شارك بقميص الفريق في بطولة أفريقيا.

وتابع حسام عاشور، أنه يكون سعيدًا بأحاديث الجماهير بشكل إيجابي عنه لأنهم يعرفون أنني تعبت في الأهلي، والآن الحياة مرفهة للاعبين وطيران خاص، موضحًا أنه يتمني العودة للأهلي من جديد والعمل داخل المنظومة.

وواصل : واثق من قدرة الاهلي في الفوز بكأس السوبر رغم صعوبة المباريات، وأتمنى العمل في الأهلي سواء في إدارة الكرة أو التدريب أو حتي لو عامل أحمل الكرات.

وأوضح نجم النادي الأهلي السابق أنه رفض الانتقال الى صفوف نادي الزمالك أو بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي احتراما لجماهيره.

وأشار إلى أنه فضل عدم الانتقال للزمالك حرصا على عدم إغضاب جماهير الأهلي، وأنه رفض بيراميدز بسبب الخلافات مع مسؤولي القلعة الحمراء وقتها، لأنه عاشق للنادي ولذلك فضل الرحيل الى نادي الإتحاد السكندري.

وأردف: "الاتحاد السكندري نادي عظيم واحترم جماهيره بشدة، وحزين من محمد مصيلحي بسبب بعض الأمور، وفوجئت بعد إصابتي بقطع في الرباط الصليبي بأن مصيلحي يخطرني بخصم نصف قيمة عقدي، ولمدة 5 شهور لم أتقاض أي مستحقات، وأخبرته بأن ذلك لا يصح وبعدها اضطررت إلى تقديم شكوى للحصول على مستحقاتي".