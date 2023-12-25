شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: أتمنى إقامة مباراة اعتزالى برعاية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق، أنه جلس طوال حياته في النادي الأهلي، ولكن ردود الفعل الإيجابية من الجماهير كانت مؤثرة وأسعدتني.

وقال عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: إنه يتمنى أن تقام له مباراة اعتزال ويتبناها مجلس إدارة الأهلي، وحتى لو لم يوافق المجلس سأظل ابن النادي الأهلي.

وأضاف: كانت هناك مساندة من جانب الإدارة لإمام عاشور إلا أنه لم يقدم الإضافة المنتظرة حتى الآن، ولكن الوقت ما زال لديه، وهو لاعب جيد جدا، وما زال لاعبا صغيرا، وتواصلت معه ونصحته بألا يحتفظ بالكرة كثيرا ويُسرع من طريقته في الملعب.

وكشف قائد الأهلى الأسبق أن النادى لا يتأثر بأي غيابات أو رحيل لاعبين، ووسط الأهلي به لاعبين مميزين، مثل عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد كوكا، مؤكدا أنه كان يريد أن يقوم حمدي فتحي بنفس دوره في الملعب، ولكنه تفوق عليه في إحراز الأهداف والنزعة الهجومية لديه كانت كبيرة.