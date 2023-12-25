شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يطالب إدارة الزمالك بعرض أحمد فتوح للبيع بعد تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حلمي طولان نجم فريق الزمالك السابق بعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك للبيع في الفترة المقبلة بعد تجديد عقده بشكل رسمي.

وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية ، :" أتمنى أن يكون أحمد فتوح جدد بشروط نادي الزمالك وليس بشروطه الخاصة وكان يجب أن يقدم اعتذار رسمي قبل الاعلان رسميا ".

وأضاف:" موقف أحمد فتوح أصبح "محرجًا" بين زملائه بالزمالك ويجب الاعتذار للإدارة وزملائه والجهاز الفني في الفترة المقبلة لحل كافة الأزمات التي تسبب فيها اللاعب مؤخراً ".