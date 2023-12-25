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حلمي طولان يطالب إدارة الزمالك بعرض أحمد فتوح للبيع بعد تجديد عقده

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القاهرة - سامية سيد - طالب حلمي طولان نجم فريق الزمالك السابق بعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك للبيع في الفترة المقبلة بعد تجديد عقده بشكل رسمي.

 

 

وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية ، :" أتمنى أن يكون أحمد فتوح جدد بشروط نادي الزمالك وليس بشروطه الخاصة وكان يجب أن يقدم اعتذار رسمي قبل الاعلان رسميا ".

 

وأضاف:" موقف أحمد فتوح أصبح "محرجًا" بين زملائه بالزمالك ويجب الاعتذار للإدارة وزملائه والجهاز الفني في الفترة المقبلة لحل كافة الأزمات التي تسبب فيها اللاعب مؤخراً ".

 

وكشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، عن توقيع أحمد فتوح للقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

 

وقال سالم : "أحمد فتوح وقع لمدة ثلاث سنوات مقبلة وأنهى كافة تفاصيله مع نادي الزمالك، وهناك فيديو سيتم نشره بعد قليل واللاعب يعتذر لجماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة".

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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