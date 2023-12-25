شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس: أعشق الزمالك منذ الصغر.. وسعيد بالتجديد لـ"فتوح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" عن حبه وعشقه لنادي الزمالك، مشددا على أنه يساند النادي وقت محنته وليس في الانتصارات فقط.

وقال أوس أوس، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "سعيد للغاية بتجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك، والنادي يحتاج مساندة المحبين والمنتمين للقلعة البيضاء وعائلة العدل دائما تقف بجانب النادي".

وأضاف: "أتمنى أن تكون الفترة المقبلة سعيدة للغاية لنادي وجماهير الزمالك ونحصد فيها جميع البطولات".