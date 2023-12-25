شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس: أعشق الزمالك منذ الصغر.. وسعيد بالتجديد لـ"فتوح" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
عبر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" عن حبه وعشقه لنادي الزمالك، مشددا على أنه يساند النادي وقت محنته وليس في الانتصارات فقط.
وقال أوس أوس، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "سعيد للغاية بتجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك، والنادي يحتاج مساندة المحبين والمنتمين للقلعة البيضاء وعائلة العدل دائما تقف بجانب النادي".
وأضاف: "أتمنى أن تكون الفترة المقبلة سعيدة للغاية لنادي وجماهير الزمالك ونحصد فيها جميع البطولات".
ووجه أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، شكره لجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتها له خلال الفترة الماضية.
وقدم أحمد فتوح اعتذارا إلى جماهير القلعة البيضاء، على ما بدر منه خلال الفترة الماضية، بعدما قام بتجديد عقده مع النادي لمدة 3 مواسم مقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "لم أوقع على أى عقود لأى ناد، ومجلس الإدارة يعلم ذلك، وأشكر إدارة النادي على دعمها لي خلال الفترة الماضية، وكانوا يعلمون رغبتي في التجديد لنادي الزمالك".
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