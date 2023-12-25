شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: الشناوي لم يساندني في أزمتي مع الأهلي.. وأتمنى عودة رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق أنه حزين من محمد الشناوي حارس مرمى النادي، بسبب تخليه عنه في أزماته.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: عندما حدثت أزمتي مع النادي لم يساندني رغم أنني كنت من أشد داعميه عند عودته للأهلي من جديد.

وأضاف: حتى عندما تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي واحتجت الى ٣٨ غرزة، ولم يتواصل معي وهو ما صدمني بشدة.

وأشار إلى أنه صدم بسبب مواقف الكثير من اللاعبين ممن لم يساندوه في أزماته السابقة.

أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق أنه يتمني عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد خاصة وأنه إضافة كبيرة موضحا : أن مانويل جوزيه له فضل كبير عليه ومن اقرب الأشخاص إلي قلبي

وأضاف، أن زوجته وقفت إلى جواره على مدار مشواره وتحملت العديد من الصعاب طوال رحلته الكروية.