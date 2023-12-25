شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل حكم الفيفا لصالح فرجاني ساسي.. وتأثيرها على القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولي نادي الزمالك، كواليس أزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، بعدما صدر حكم جديد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأحقية اللاعب في الحصول على ما يقرب من 700 الف يورو مستحقات قديمة على الزمالك.

وأوضح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات خاصة، قائلًا: "فرجاني ساسي كان له حكم من الفيفا علي النادي في 2022 بخصوص مستحقات تم خصمها منه بعد ايقافه في مباراة المصري لستة مباريات بالإضافة إلى خصم ضريبة القيمه المضافه.. النادي قدم استئناف طرف المحكمة الرياضية التي أصدرت حكمها بإلغاء قرار الفيفا”.

أضاف: "فرجاني قدم شكوي بنفس الطلبات مرة أخرى للفيفا، والفيفا حكمت له بنفس المستحقات، والنادي سيسلك نفس المسار السابق وهو الاستئناف امام المحكمة الرياضية، وهيستند إلى الحكم السابق للمحكمة الرياضية

أردف: "القضية في أول مراحلها ولا تؤثر على موقف النادي من القيد".