الزمالك يعلن رسميا تجديد عقد أحمد فتوح

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أحمد سالم، المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تجديد عقد أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة 3 سنوات مقبلة.

وفي تصريحات لقناة "الزمالك"، قال سالم: "أحمد فتوح وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات مقبلة تبدأ من السنة القادمة وأنهى كافة تفاصيله مع نادي الزمالك".

واضاف المتحدث باسم نادي الزمالك: "هناك فيديو سيتم نشره على قناة الزمالك واللاعب يعتذر لجماهير القلعة البيضاء ومجلس الإدارة".

وتابع: "هذه رسالة لمجلس إدارة الزمالك وجماهير الزمالك أن فتوح يحب بيته ويقدره وعمره ما فكر يبعد عن بيته لأنه من أبناء الزمالك".

وأتم أحمد سالم: "كل ما أثير عن توقيعه أو وجود أي خلاف كلها شائعات".

وكان أحمد فتوح قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي بالأخص بعدما ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في بطولة الدوري المصري الممتاز، دون الحصول على إذن مسبق، إلا أن المتحدث الرسمي للزمالك أكد استمراره مع الفريق الأبيض لمدة 3 سنوات لينتهي عقده الجديد في 2027.