بعد تجديد عقده.. أحمد فتوح لجماهير الأبيض: عمري ما أوقع لأي ناد في مصر غير للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة الأبيض بعدما تم الإعلان عن تجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 سنوات قادمة.

وفي وقت سابق، أعلن أحمد سالم، المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تجديد عقد فتوح مع النادي لمدة 3 سنوات قادمة.

وفي مقطع فيديو بثته قناة الزمالك، قال فتوح: "أشكر جماهير الزمالك العظيمة، الفترة الماضية لم تكن الأفضل بالنسبة لي، ومن الممكن أن تكون الجماهير فهمت بعض الأمور بشكل خاطئ".

وأضاف نجم القلعة البيضاء: "عمري ما أبيع الزمالك، أنا قائد من قوام الفريق بالكامل وهذا أمر كبير بالنسبة لي أن أكون قائدًا للفريق وأنا ابن الـ25 عامًا".

وتابع: "أوجه رسالة لجماهير الزمالك أنكم وقفتوا بجانبي كثيرا في الفترة الماضية، ولكن "النية" لا يعلم الجميع كل شيء".

وواصل فتوح: "في النهاية جددت تعاقدي مع الزمالك وعمري ما أوقع لأي ناد في مصر غير للزمالك، أو عقد احتراف ومن خلال الزمالك أيضًا، مجلس الإدارة يعلم ذلك وعندما طُلبت للتجديد وقربنا وجهات النظر جددت تعاقدي مباشرة".

وأكمل: "أريد أن أشكر مجلس الإدارة بالكامل جميعهم وقفوا خلفي ويعلمون أنني لا أريد الانتقال لأي فريق إلا للزمالك، كما أشكر جماهير الزمالك وسأثبت لكم الفترة القادمة أني ملتزم وابنكم وعدت لكم".

وعن خلافه مع قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قال أحمد فتوح: "مظنش أنه هيزعل مني فترة طويلة، الخلاف سيكون أسبوع أو اثنين وبعدها سنتصالح، ولكن الشائعات التي خرجت أن هناك 3 لاعبين لا يريدون تجديد عقدي غير حقيقي".