لوائح الفيفا تحرم محمد صلاح من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

يغيب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمنع لائحة كأس العالم للأندية 2025 لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مشاركة فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، في البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، خلال الفترة الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

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ويشارك من قارة أوروبا أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بالإضافة إلى بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 و8 مقاعد وفقًا لتصنيف الفيفا.

ووضع فيفا، قاعدة في لائحة كأس العالم للأندية 2025، تمنع تأهل أكثر من فريقين من دولة واحدة، باستثناء أن يتوج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، وبذلك سيكون من الصعب مشاركة ليفربول.

وتأكد غياب ليفربول عن كأس العالم للأندية 2025، بعد ضمان مشاركة تشيلسي ومانشستر سيتي، ولا يشارك الريدز في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، ولذلك يغيب محمد صلاح.